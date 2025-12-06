Avukattan evli erkeklerle ilişki yaşayan kadınlara tepki: Kendilerine saygıları yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son yıllarda boşanma oranlarında yaşanan artış dikkat çekiyor.

Evlilikler çeşitli sebeplerden son buluyor, ancak geriye verilen emek, çocukların durumu, maddi ortaklıklar ve manevi zaiyat kalıyor.

Bir boşanma avukatı ise sosyal medyada bu konuyu gündeme taşıdı.

EVLİ ERKEKLERLE BİRLİKTE OLAN KADINLARA SESLENDİ

Avukatın; evli erkeklerle ilişki kuran kadınlara yönelik sert eleştirisi beğeni topladı.

Avukatın, "Bir evlilik bitecekse sizin yüzünüzden olmamalı." sözleri takdir toplarken, kadınlara 'kendine saygı' vurgusu yaptı.

"HER YERDE REZİL OLUYORSUNUZ, APTAL MISINIZ?"

Avukat, boşanma davalarında kadınların bu tür ilişkiler nedeniyle sıkça mağdur olduğunu vurgulayarak, "Aklınızı başınıza alın!" çağrısında bulundu.

Avukat, öfkesini gizleyemeden şu sözleri sarf etti:

Çok sinirliyim. Evli adamlarla birlikte olan hemcinslerim, aklınızı başınıza alın. 50 tane boşanma davası varsa 49'unda siz varsınız. Adınız, soyadınız, giydiğiniz kıyafet, oturduğunuz ev, telefon numaranız, otel kayıtlarınız... Her şey bu dosyalara sunuluyor. Her yerde rezil oluyorsunuz. Aptal mısınız?

"İNSANIN KENDİNE SAYGISI YOKSA EVLİ BİR ADAMLA BİRLİKTE OLUR"

Avukat, kadınların bu ilişkilerde kendilerini kandırdığını da dile getirerek, şöyle konuştu: