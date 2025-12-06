Hava sıcaklıkları azalacak

- Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları, yarından itibaren yağışla birlikte azalacak.
- Hafta sonu itibarıyla ülke genelinde yağmur ve sağanak beklenirken, bazı bölgelerde kuvvetli yağış olması öngörülüyor.
- Yağışların önümüzdeki hafta boyunca etkili olması, ardından ülkeyi terk etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, hafta sonu ülke geneli yağışlı geçecek.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR GÖRÜLECEK
Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya, Mersin ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.
CUMAYA KADAR YAĞIŞ VAR
Ülke genelinde etkili olan yağışların önümüzdeki hafta boyunca sürmesi cuma gününden itibaren ise yurdu terk etmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR AZALACAK
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışla birlikte azalarak yarından itibaren mevsim normallerine düşeceği tahmin ediliyor.