Ayak şekliniz kişiliğinizi ele veriyor!

Ayak şeklinin genetik veya tesadüfi farklılık olmadığını biliyor muydunuz? Ayaklar sadece ayakkabı giymeye yarayan basit uzuvlar değildir. Ayaklar bedeni taşıyor olmasının dışında görünüşüyle de kişiliğe dair önemli detaylar veriyor.

Birçok kültürel ve davranışsal gözleme dayalı bir teoriye göre vücut dili gibi ayak yapısı da kişinin karakteri hakkında önemli ipuçları veriyor.

1. Mısır ayağı

Başparmak uzun yapılıdır diğerleri de açılı olacak şekilde küçüktür.

Kişilikleri:

Bu ayak yapısına sahip kişiler bireyselliklerine ve bağımsızlıkların önem verirler. Liderlik özellikleri baskındır ve dolayısıyla kararlılıkları da ön plandadır.

2. Yunan ayağı

İkinci parmak başparmaktan daha uzundur.

Kişilikleri:

Bu ayak yapısına sahip kişiler yaratıcı, enerji dolu, estetik duyarlılığı yüksektir. Sanat, spor alanlarında becerileri vardır. Liderlik özellikleri baskındır. Uyumlu olsalar da hırslı yapıları vardır.

3. Roma ayağı

Bu ayak yapısında ilk üç parmak uzunluk olarak eşittir.

Kişilik:

Bu ayak yapısına sahip kişiler dengelidirler, pratik ve analitik zekaya sahiptirler. Sosyal ilişkileri iyidir ve güvenilir insanlardır. Kariyerlerinde de genelde başarılı olurlar.

4. Kelt ayağı

Bu ayak yapısında parmakların boyları eşit değildir düzensiz uzunluklara sahiptir.

Kişilik:

Ayak yapısı böyle olan kişilerin duygusal dengesizlikleri vardır, dürtüsel hareket ederler, ilişkilerinde sık sık çatışma halinde olurlar.

5. Germen ayağı

Bu ayak yapısı ince ve uzun şekle sahiptir ayak parmakları ise yukarıya kavisli biçimdedir.

Kişilik:

Bu ayak yapısına sahip kişilerin duygusal zekası yüksektir, anlayışlıdırlar, ilişkilerinde ve arkadaşlıklarında sadık olmakla beraber iyi dinleyicidirler. Yardımseverlikleri ile bilinirler.

6. Kare (Köylü) ayak

Ayak parmakları eşittir ve düz biçimli görünüme sahiptir.

Kişilik:

Bu ayak yapısına sahip kişiler disiplinli, güvenilir ve çözüm odaklıdırlar. Sabırlı kişilikleri ön plandadır ve uyumlu olsalar da sınırları keskindir, planlı olmayı severler.

7. Gezgin ayak

Bu ayak yapısında parmaklar arasındaki boşluk dikkat çekicidir.

Kişilik:

Bu ayak yapısına sahip kişiler maceracı, özgür ruhlu, yeniliklere açık olurlar. Seyahat edip yenilik keşfetmeyi severler ancak bağımsızlıklarına düşkün oldukları için ilişkilerden yana yüzleri pek gülmez.