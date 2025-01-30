Aydın'a bahar erken geldi

İHA

Türkiye’nin doğusu başta olmak üzere birçok ilde kış mevsimi etkisini gösterirken, Aydın’da adeta bahar havası yaşanıyor.

Çiçek açtıklarında büründükleri renkli görünümleri baharın müjdecisi olarak bilinen badem ağaçları, bu yıl mevsimleri şaşırarak yılın ilk ayında çiçek açtı.

Kuşadası ilçesinde çiçek açan badem ağaçları, görsel bir şölen sunarak bölgedeki vatandaşların ilgisini çekti.

SEYRİNE DOYULMAZ ANLAR

Seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıktığı yol kenarlarında vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak çiçek açan ağaçları fotoğrafladı.