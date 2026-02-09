Aydınlı Mehmet Dede, tek bacağıyla ilham veriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi’nde yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Yörük, tek bacağıyla sürdürdüğü yaşam mücadelesiyle adeta “imkânsız” denileni mümkün kılıyor. Çocuk yaşta bacağını kaybeden Yörük, aradan geçen onca yıla rağmen üretmekten vazgeçmeyerek çevresindekilere örnek oluyor.

ÇOCUK YAŞTA BACAĞINI KAYBETTİ, ÇALIŞMASINA ENGEL OLMADI

1941 yılında Sarıyörük Ailesi'nin altıncı çocuğu olarak dünyaya gelen Mehmet Yörük, 7–8 yaşlarındayken yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sol bacağını kaybetti. O dönemde sağlık imkânlarının yetersizliği nedeniyle kangren olan bacağının kesilmesiyle hayata tek bacakla devam etmek zorunda kalan Yörük, bu durumu hiçbir zaman çalışmasının önüne engel olarak görmedi.

KOLTUK DEĞNEĞİ İLE DAĞ BAYIR ÜRETİM

Çocukluğundan bu yana koltuk değneğiyle yaşayan Mehmet dede, bu değneği adeta ikinci ayağı gibi kullanarak yıllarca dağlık arazilerde çalıştı. Tek bacağıyla tarım yapan Yörük, hem ailesinin geçimini sağladı hem de yıllar içinde yüzlerce dönüm araziyi ağaçlandırdı.

İNCİR VE ZEYTİNLE DOLU BİR EMEK HİKAYESİ

Kendi elleriyle diktiği incir ve zeytin ağaçlarına gözü gibi bakan Mehmet Yörük, bugün hâlâ her yıl tonlarca ürün elde ediyor. Yedi çocuğunu büyütüp evlendiren Yörük, ilerleyen yaşına rağmen tarlasından, bahçesinden kopmadan üretmeye devam ediyor.

DEVLET YARDIMINI DEĞİL, ALIN TERİNİ SEÇTİ

Zaman zaman çarşıda pazarda engelinden dolayı dilenci sanılarak kendisine para uzatıldığını anlatan Mehmet Yörük, bu yardımların tamamını geri çevirdiğini söyledi. Devletin bağlamak istediği engelli aylığını da kabul etmeyen Yörük, kendi sigorta primlerini ödeyerek emekli olmayı tercih etti.

"ÇALIŞMAK, İNSANIN AYNASIDIR"

Çalışmanın insanı ayakta tuttuğunu dile getiren Mehmet Yörük, ibadetlerini de aksatmadan yerine getirdiğini belirterek gençlere önemli bir mesaj verdi. “Çalışmak insanın aynasıdır” diyen Mehmet Dede, gençlerin de hayata küsmek yerine üretmeye sarılmasını tavsiye etti.