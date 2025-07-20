Aynı atölyede 50 yıldır birlikte çalışan Şanlıurfa'lı çiftin hikayesi

Henüz 7 yaşındayken bir ustanın yanında mesleğe adım atan 83 yaşındaki Mehmet Emin Güngör, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi’ndeki küçük atölyesinde geleneksel el sanatını yaşatmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 20 yıl önce "Geleneksel El Sanatları Sanatçısı" unvanıyla onurlandırılan Güngör, ilerleyen yaşına rağmen mesleğinin unutulmaması için büyük çaba harcıyor.

Bu çabasında en büyük destekçisi ise yarım asrı aşkın süredir hayatını paylaştığı eşi Zeliha Güngör. Hem atölyeyi hem de hayatı birlikte paylaşan çift, omuz omuza vererek altı çocuklarını büyütüp kendi ayakları üzerinde durmalarını sağladı.

Hayatın tüm yükünü birlikte göğüsleyen Güngör çifti, gösterdikleri dayanışma ve çalışkanlıkla çevrelerinde takdir topluyor.

"HER ESERİMİZ, BİR EVLADIMIZ GİBİ"

“Kazaz Mehmet” olarak tanınan Mehmet Emin Güngör, 1947 yılında babasının yönlendirmesiyle başladığı mesleğini hâlâ ilk günkü özenle sürdürüyor. Gecesini gündüzüne katarak üretim yapan Güngör, zanaatın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getiriyor:

Bizden başka bu işi yapan kalmadı. Her yaptığımız el emeği ürün bizim için bir evlat gibi. Büyük bir özenle çalışıyoruz. 80 yaşını geçtik ama hâlâ elimiz tuttuğu, dilimiz döndüğü sürece bu millete hizmet etmeye, saygı göstermeye devam edeceğiz. Bugünlere geldiğimiz için şükrediyoruz. Hanımımla birlikte, ömrümüz yettiğince bu sanatı ayakta tutmaya kararlıyız.

ATÖLYEDE SATIŞ, EVDE MESAİ

Zeliha Güngör ise hem evde hem atölyede çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin ürünlerine yoğun ilgi gösterdiğini belirten Güngör, yaşam temposunu şöyle özetliyor:

Sabah dükkâna gidiyorum, orayı idare ediyorum. Müşterilere ürün tanıtıp satış yapıyorum. Akşam eve geliyorum, yemek hazırlıyorum, eşimin ilaçlarını veriyorum. Ev işleri, çamaşır, bulaşık... Hepsi bana ait. Yoruluyorum ama işimizi ve hayatı birlikte sürdürebilmek bizim için en büyük mutluluk.

Bir ömürlük emeği zanaatla yoğuran Güngör çifti, geçmişin izlerini bugüne taşımaya ve mesleklerine sadakatle sahip çıkmaya devam ediyor.