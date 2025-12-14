Van ve Hakkari'de ulaşıma kar engeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Van ve Hakkari'de kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 172 yerleşim yerinden 158'inin yolu açıldı.

Zorlu bölgelerde yapılan çalışma sonucu tüm yolları açan ekipler, bazı güzergahlarda yol genişletme çalışması yürüttü.

Belediye ekipleri de bazı caddelerde tuzlama yaptı.

VAN'DA 102 MAHALLE VE MEZRA YOLUNDA ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Yapılan açıklamaya göre, kentte iki gün önce etkili olan kardan dolayı kapanan Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, İpekyolu ve Saray ilçelerindeki 102 mahalle ve mezra yolunda çalışma yürütüldü.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çabası sonucu 88 yerleşim yerine ulaşım sağlandı.

Ekipler, kapalı olan 14 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

HAKKARİ'DE 70 KÖY VE MEZRAYA ULAŞIM FAALİYETİ

Hakkari İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kentte önceki gün etkili olan kar nedeniyle kapanan 70 köy ve mezraya ulaşılması için çalışma başlatıldı.