Balıkesir'de ambulansa park halindeki otomobil engeli

Balıkesir'in Marmara Adası'nda, araç girişinin yasak olduğu, sadece acil durumlarda kullanılan sahil yolunda K.A. rahatsızlandı.

Bölgeye ambulans sevk edilirken, tek giriş yolunu bir otomobil kapattı.

ARAÇ SAHİBİNE UZUN SÜRE ULAŞILAMADI

Zabıta ekipleri ve çevredekiler, aracın sahibine ulaşamayınca aracı güç kullanarak kenara çekmeye çalıştı.

Bir süre sonra olay yerine gelen araç sahibi otomobili çekince ambulans hastaya ulaştı.

HASTA, HIZLA HASTANEYE KALDIRILDI

Rahatsızlanan vatandaşa ilk müdahale Marmara Devlet Hastanesi'nde yapıldı.

Daha sonra hasta deniz ambulansı ile Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.