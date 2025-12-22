Petekler ısınmıyorsa sebebi bu olabilir: Ustalar nokta atışı yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Soğuk havalarda kombi sürekli çalışmasına rağmen evin yeterince ısınmaması birçok hanede yaşanan ortak bir sorun.

Tesisat ustalarına göre bunun en önemli nedenlerinden biri, peteklerin içinde zamanla biriken tortular.

Çoğu evde fark edilmeyen bu durum, hem ısınma konforunu düşürüyor hem de enerji maliyetlerini artırıyor.

Kalorifer tesisatında dolaşan su, kullanım süresi arttıkça kireç, pas ve metal kalıntılarıyla kirleniyor.

Bu maddeler, özellikle peteklerin alt bölümlerinde çamurlaşarak birikiyor. Böylece sıcak su petek içinde dengeli bir şekilde dolaşamıyor ve ısı kaybı ortaya çıkıyor.

Tesisat ustaları, petek suyunun düzenli aralıklarla boşaltılmasının bu riskleri büyük ölçüde önlediğini belirtiyor.

PETEK SUYU NE ZAMAN BOŞALTILMALI?

Uzmanların ortak görüşü, petek tesisatında dolaşan suyun en az yılda bir kez mutlaka boşaltılması yönünde.

Bu sayede petek içinde zamanla biriken kireç, çamur ve metal kalıntıları sistemden uzaklaştırılıyor. Daha temiz bir tesisat, kombinin daha verimli çalışmasını sağlıyor.

Tesisat yaşı ilerlemiş olan evlerde veya uzun süredir bakım yapılmayan sistemlerde ise bu sürenin 6 ayda biredüşürülmesi tavsiye ediliyor.

EN UYGUN ZAMAN HANGİSİ?

Petek suyunun boşaltılması için en ideal dönem olarak ilkbahar sonu ve sonbahar başı gösteriliyor.

Bu zaman dilimlerinde ısıtma ihtiyacının düşük olması, tesisatın kısa süreli devre dışı kalmasını sorun olmaktan çıkarıyor.

ACİL MÜDAHALE GEREKTİREN BELİRTİLER

Tesisat ustaları, petek suyunun acilen boşaltılması gerektiğini gösteren bazı işaretlere dikkat çekiyor.

En yaygın belirti, peteklerin üst kısmı sıcak olmasına rağmen alt bölümünün soğuk ya da ılık kalması.

Bu durum, petek içinde çamur ve tortu biriktiğinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

SES VE SU RENGİ UYARI VERİYOR

Kombi çalışırken tesisattan gelen tıklama, uğultu ya da su sesi, dolaşımın sağlıklı olmadığını işaret ediyor.

Peteklerden hava alınmasına rağmen sorun devam ediyorsa, problemin hava değil kirli su kaynaklı olabileceği belirtiliyor.

Bazı evlerde petek suyunun boşaltılması sırasında koyu renkli veya çamurlu su akması da sistemin uzun süredir bakım görmediğini ortaya koyuyor.

Uzmanlar, bu tür durumlarda işlemin geciktirilmeden yapılması gerektiği konusunda uyarıyor.