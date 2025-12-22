Yunanlılar yılbaşı gecesi kapıya soğan asıyor: İşte sebebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yıla girerken pek çok ülkede şans ve bereket getirdiğine inanılan gelenekler uygulanıyor.

Bu ritüeller arasında en dikkat çekici olanlardan biri ise Yunanistan’da kapılara soğan asma geleneği.

Yılbaşı kutlamalarının ayrılmaz bir parçası haline gelen bu uygulama, eğlencenin ötesinde derin bir sembolik anlam taşıyor.

Antik çağlara uzandığı belirtilen ritüelde, büyük bir soğan yılbaşı gecesi ya da 1 Ocak sabahı evin giriş kapısına asılıyor.

SAĞLIK, GÜÇ VE ŞANS GETİRİYOR

Yunanlılar için soğan yalnızca bir süs değil, bereket, şans ve doğurganlığın güçlü bir sembolü olarak kabul ediliyor.

Yunan inanışına göre soğan, kimse ilgilenmese bile filizlenmeye devam etmesi nedeniyle yaşam gücünü ve bolluğutemsil ediyor. Bu nedenle aileler, Yılbaşı Gecesi evlerinin girişine soğan demetleri asarak yeni yılda refah ve sağlık dilemeyi amaçlıyor.

Antik dönemlere uzanan bu geleneğin, kötü enerjilerden arınmaya ve yeni başlangıçlara kapı açtığına inanılıyor.

Ritüelin en ilginç yönlerinden biri ise çocuklarla ilgili olan kısmı. Bazı bölgelerde anne ve babaların, yeni yılın ilk sabahında çocuklarını uyandırmak için kapıya asılan soğanlarla nazikçe başlarına dokundukları söyleniyor. Bu hareketin, çocuklara yeni yılda sağlık, güç ve şans getireceğine inanılıyor.