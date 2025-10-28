Balıkesir'de iddiayı kaybeden genç kış günü denize atladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahilde bir araya gelen üç arkadaş, aralarında eğlence amaçlı bir iddiaya girdi.

İddiayı kaybeden genç, soğuk havaya rağmen Sevgi Köprüsü üzerinden denize atladı.

SOĞUK SEBEBİYLE DENİZDEN ÇIKMAKTA ZORLANDI

Bir süre yüzmeye çalışan genç, denizin soğuk olması nedeniyle kıyıya çıkmakta zorlandı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, gence el uzattı.

KISA SÜRELİ BİR PANİK YAŞADI

Kıyıya çıkarıldıktan sonra kısa süreli panik yaşayan genç, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, zabıta ekiplerinin dikkati faciayı önledi.