Balıkesir'den bisikletle umre yoluna çıktı: 3 bin 450 kilometre pedal çevirip Medine'ye ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde oturan işçi emeklisi Fahrettin Şener, umreye gitmek için bisikletiyle yola çıktı.

Pedal çevirerek sırasıyla Bursa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya ve Adana'dan geçen Şener, Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı.

SINIR KAPISINDAN BİSİKLETİYLE GEÇTİ

Ardından Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçen Şener, önce Ürdün'e oradan da Suudi Arabistan'a geçti.

Fahrettin Şener, yolculuğunun 33'üncü gününde Medine'ye ulaştı.

400 KM DAHA GİDECEK

Şener, 400 kilometre daha bisikletle yol yapıp Mekke'ye ulaşacak.

Mekke'de umre görevini tamamlamayı planlayan Şener, aynı güzergahtan tekrar memleketi Balıkesir'e dönecek.

3 BİN 450 KİLOMETRE YOL KATETTİ

Geçtiği güzergahlarda kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirten Fahrettin Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Bisikletle gidilebileceğini göstermek için yola çıktım. Yolculuğumun 33'üncü gününde toplam 3 bin 450 kilometre yol yaparak Medine'ye ulaştım. 400 kilometre daha yol yaparak Mekke'ye geçip toplam 3 bin 850 kilometre yol gitmiş olacağım."

"RÜYALARIMA GİRİYORDU"

Umre ziyaretinin hep rüyalarına girdiğini ve gitmeyi çok arzu ettiğini anlatan Şener, "Rüyalarıma giren umre ziyaretlerine başladığım için çok mutluyum. Mekke'de ziyaretlerimi tamamlayıp, aynı güzergahtan tekrar Balıkesir'e döneceğim." diye konuştu.