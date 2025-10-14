Banyo musluklarını parlatmanın sırrı: Bir tane mum yetiyor

Banyo temizliği çoğu zaman bitmek bilmeyen bir uğraş gibi gelir.

Kireç, sabun kalıntıları ve su lekeleri, ne kadar sık temizlenirse temizlensin kısa sürede geri döner.

Çoğu kişi bu sorunu çözmek için güçlü kimyasallara başvurur, ancak bu ürünler hem pahalıdır hem de musluk yüzeyine zarar verebilir.

Bunun yerine bir mumla banyo musluklarını parlatabilirsiniz.

KİREÇ LEKELERİNE KARŞI ETKİLİ MUM YÖNTEMİ

Küçük bir balmumu musluk yüzeyinde adeta koruyucu bir kalkan görevi görüyor.

Tek yapmanız gereken, musluğun yüzeyini mumla hafifçe ovalamak.

Balmumu, yüzeydeki lekeleri yumuşatırken aynı zamanda suyun tutunmasını önleyen ince bir film tabakası oluşturuyor.

Sonrasında yalnızca yumuşak bir bezle silmek yeterli. Bu yöntem sayesinde musluklar ışıl ışıl parlayacak.