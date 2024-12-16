AA & Ensonhaber

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde yaşayan Gülizar Camcı, hayatını azim ve emekle şekillendiren ilham verici bir hikâyeye sahip.

64 yaşındaki beş çocuk annesi Camcı, 41 yıl önce eşi Ramazan Camcı ile evlendikten sonra kayınbabasının demirci atölyesinde çalışmaya başladı. Eşine destek olmak için başladığı bu yolda, önce çıraklık yaptı, ardından ustalığa kadar yükseldi. Kayınbabasının vefatı ve eşinin zaman zaman atölye dışındaki işlerle ilgilenmek zorunda kalmasıyla Camcı, dükkânda tüm sorumluluğu üstlendi. Koca bir balyozla kömür ocağında kızdırdığı demiri döverek çapa, kazma ve balta gibi tarım ve ormancılık aletleri üretmeye başladı.

"ZORLAR BENİ DURDURAMAZ"

Camcı, demircilik mesleğini öğrenirken karşılaştığı zorlukları aşmayı bir yaşam felsefesi haline getirdi. İlk başlarda çevresinden “Ramazan Usta eşini çalıştırıyor” gibi tepkiler aldığını, hatta bu yüzden kapıyı kapatarak çalıştığını anlattı. Ancak gelen eleştirilere kulak asmadığını belirten Camcı, şunları söyledi.

Eşim burada çalışıp yorulacak da ben evde oturacak mıyım? Hem eşim hem işim hem de geçimimiz için mücadele ettim. Bugün kimsenin sözü umurumda değil.

Kendi emeğiyle 5 çocuğunun eğitimine katkı sağlayan Camcı, üç çocuğunu üniversite mezunu yapmayı başardı. Çocuklarından biri memur olarak görev yaparken, diğeri halen üniversite eğitimi görüyor. Çalışma azmi sayesinde, elde ettiği gelirle ailesine destek olmanın gururunu yaşıyor.

"YILIN AHİSİ" SEÇİLDİ

Camcı’nın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri, 2014 yılında “Yılın Ahisi” seçilerek ödül alması oldu. Kırşehir’de düzenlenen törende bu unvana layık görülmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Camcı, 2022 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından külliyedeki iftar yemeğine davet edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı ile yaptığı sıcak sohbetten büyük gurur duyduğunu ifade ederek, "Emeklerimin karşılığını alıyorum" dedi.

"BERABER ÇALIŞMAK BİZİ DAHA DA BAĞLADI"

Eşi Ramazan Camcı ise yıllardır atölyede omuz omuza çalıştığı eşine duyduğu hayranlığı dile getirdi. Gülizar Camcı’nın, sadece işte değil evde de her işi başarıyla yürüttüğünü söyleyen Ramazan Camcı, şu ifadeleri kullandı:

Eşim, çocuklarımızın eğitiminden ev işlerine kadar her şeyle ilgilenirken, aynı zamanda gün boyu demir dövdü. Bir gün olsun yorulduğunu söylemedi. İşte ve evde birlikte hareket ettiğimiz için aramızdaki bağ her geçen gün daha da güçleniyor.

Sağlığı elverdiği sürece çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Gülizar Camcı, yıllardır azim ve sabırla sürdürdüğü demircilik mesleğinin unutulmasını istemediğini ifade ediyor. Geleceğe miras bırakmak istediği bu meslek, onun için yalnızca bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam mücadelesi ve gurur kaynağı.