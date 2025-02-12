Bartın'da iş sözünü yerine getirmeyen CHP'li belediyeyi elinde bıçakla bastı

İHA

CHP'li Bartın Belediye binası önünde hareketli dakikalar yaşanıyor...

Sabah saatlerinde elinde kesici bir aletle binanın önüne gelen yarı çıplak haldeki şahıs, elindeki bıçağı çevreye sallayarak bağırmaya başladı.

"İŞ VERECEĞİM DEYİP KANDIRDI"

Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya'nın kendisini iş sözü vererek kandırdığını öne süren şahıs, Başkan Yalçınkaya'yı dışarı çağırdı.

İsminin S.B. olduğu öğrenilen şahsın bina önündeki tehlikeli halleri polise ihbar edildi.

İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILDI

Olay yerine gönderilen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Soğuk havaya rağmen yarı çıplak halde eylem yapan şahıs, polis tarafından ikna edilmeye çalışıldı.

İFADE VERECEK

Şahıs, olay yerine gelen bir arkadaşı tarafından ikna edilerek ambulansa bindirildi.

Şahsın önce tedbir amaçlı hastaneye, ardından da işlem ve ifadesi için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.