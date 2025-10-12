Bartınlı kadın arıcı, devlet desteğiyle başlattığı hobisini mesleğe dönüştürdü

Bartın’ın Akmanlar köyü Devşeyli Mahallesi’nde yaşayan 41 yaşındaki Esra Lermi Sabancı, eşinin hobi olarak başladığı arıcılığı profesyonel bir işe dönüştürerek bölgesine örnek oldu. Sabancı, devlet destekleriyle kovan sayısını artırıp yılda 2 ton bal üretir hale geldi.

HOBİDEN PROFESYONEL ARICILIĞA GİDEN YOL

Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunu olan Sabancı, 2016 yılında evlendikten sonra eşinin hobi olarak ilgilendiği arıcılığa merak sardı. Zamanla bu ilgisini mesleğe dönüştürmeye karar verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Uzman Eller Projesi” kapsamında 3 yıl önce başvuran Sabancı, yüzde 70’i hibe olmak üzere yaklaşık 300 bin liralık yatırımla 150 arılı kovan desteği almaya hak kazandı.

KOVAN SAYISINI 200'E ÇIKARDI

İlk üretim yılında 1 ton bal verimi elde eden Sabancı, başarı üzerine üretimini büyütmek için bir adım daha attı. Bakanlığın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına başvurarak yüzde 70 hibe oranıyla 700 bin liralık yatırım yaptı.

Bu destek sayesinde kovan sayısını 200’e çıkardı, ayrıca depo, dinlendirme ve süzme kazanı gibi ekipmanlarını da yeniledi.

"ARILIKTA KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Arıcılığı büyük bir zevkle yaptığını anlatan Esra Lermi Sabancı, doğayla iç içe olmanın kendisine huzur verdiğini söyledi:

Evlendikten sonra eşime bu işi büyütmek istediğimi söyledim. Başvurularım onaylanınca kovan sayımı önce 150’ye, sonra 200’e çıkardım. Arıcılığı çok seviyorum. Dağ bayır gezmek, arıları kestane ormanlarına taşımak bana keyif veriyor. Yılda 2 ton kestane balı ve polen elde ediyoruz.

"KADINLAR ARIDAN KORKMASIN"

Sabancı, kadınların da bu işi rahatlıkla yapabileceğini belirterek şöyle devam etti:

Arıcılık yorucu bir iş değil, aksine zevkli. Kadınlar arı sokmasından çekiniyor ama başladıklarında bu işi seveceklerine eminim. Gelir elde ettikçe insan daha da motive oluyor. Kovan sayımı artırmak, hatta 300’e çıkarmak istiyorum. İleride kraliçe arı üretimine yönelmek de planlarım arasında.

"EŞİM DEVLET DESTEĞİYLE İŞİNİ BÜYÜTTÜ"

Eşi Teoman Sabancı ise marangoz atölyesi bulunduğunu ve arıcılığı başlangıçta hobi olarak yaptığını belirterek eşinin başarısından gurur duyduğunu dile getirdi:

Eşim doğayı çok sever, arıcılığa da gönül verdi. Devletimizin destekleriyle işini büyüttü. Açıkçası 200 kovana ulaşacağını düşünmüyordum ama başardı. Ben elimden geldiğince yardımcı oluyorum ama arı bakımı, bal sağımı, paketleme ve satışı tamamen ona ait.

Ürettiği kestane balını çevre il ve ilçelere toptan ve perakende olarak satan Esra Lermi Sabancı, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de yörede kadın girişimciliğine örnek oluyor.