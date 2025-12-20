Abone ol: Google News

Kırıkkale'de sisle kaplı gökyüzünün eşsiz manzarası görüntülendi

Kırıkkale’de kent merkezinde etkili olan sisin oluşturduğu manzara, drone ile görüntülendi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 20.12.2025 15:30
Kırıkkale’de şehir silueti sis tabakasıyla kaplandı.

Yer yer görüş mesafesini azaltan sis, dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU 

Özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun hissedilen sis, kentin üzerinde görsel bir şölen sundu.

Oluşan manzara, drone ile görüntülenerek sisin kent genelindeki etkisi gözler önüne serildi.

Yaşam Haberleri