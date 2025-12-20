Kırıkkale'de sisle kaplı gökyüzünün eşsiz manzarası görüntülendi

- Kırıkkale'de sis şehir siluetini kaplayarak etkileyici manzaralar oluşturdu.
Kırıkkale’de şehir silueti sis tabakasıyla kaplandı.
Yer yer görüş mesafesini azaltan sis, dikkat çekici görüntüler oluşturdu.
GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU
Özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun hissedilen sis, kentin üzerinde görsel bir şölen sundu.
Oluşan manzara, drone ile görüntülenerek sisin kent genelindeki etkisi gözler önüne serildi.