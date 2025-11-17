Batman'da epileptik nöbet geçiren sincap, tedavi için yurt dışına gidecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Batman'da yasa dışı üretilen bir sincap, sağlık sorunları nedeniyle sahibi tarafından Ankara'daki özel bir veterinere terk edildi.

'Yoda' ismi verilen sincabın annesinden çok erken ayrıldığı için gelişim geriliği, denge bozukluğu ve epileptik nöbetler yaşadığı belirlendi.

YODA, ÖZEL BAKIM ALTINA ALINDI

Veteriner teknikeri Yağmur Denli, sincap Yoda'yı özel bakım altına alarak, biberonla ve özel mama takviyeleriyle beslemeye başladı.

Ardından Denli, sincabın tedavisi için İsveç merkezli Nordens Viltrehabilitation derneği ile iletişime geçti.

TEDAVİ İÇİN YURT DIŞINA GİDECEK

Sincap Yoda, Denli'nin girişimleriyle tedavi için yurt dışına gönderilecek.

Sincap Yoda'nın rehabilitasyon sonrası çip takılarak doğal yaşam alanına bırakılması hedefleniyor.

"EPİLEPTİK KRİZLERİ HALA DEVAM EDİYOR"

Veteriner Teknikeri Denli, sincap Yoda'nın henüz 5 haftalıkken kendisine bırakıldığını ve bakımlarını evinde yaptığını belirterek şunları söyledi:

İlk geldiği dönemde gözleri bile açılmamıştı, dişleri bile yoktu. Hala biberonla besleniyoruz. Çok erken dönemde annesinden koparıldığı için ciddi denge problemleri ve gelişim geriliği vardı.



Epileptik krizleri ise hala devam ediyor ve tedavisi sürüyor. Rehabilitasyon süreci uluslararası bir dernek tarafından takip ediliyor. Yurt dışındaki Nordens Viltrehabilitation ile çalışıyoruz.

"SÜREÇ, ULUSLARARASI UZMANLAR TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Onlar, bu tür vakalara özel program uyguluyor. Belli bir yaşa geldiğinde İsviçre veya İngiltere'de rehabilitasyon sürecine alınacak, ardından çip takılıp doğaya bırakılacak. Şu an krizleri nedeniyle kendi kendine yaşamını sürdürebilecek durumda olmadığı için biraz daha toparlanmasını bekliyoruz.



Anne sütü alamadığı için özel mama ve takviyeler kullanıyoruz. Dernek, yurt dışından özel sincap mamaları gönderiyor. Bakım, gelişim ve hastalık süreci uluslararası uzmanlar tarafından takip ediliyor. Bu süreçte sertifika eğitimlerine de katılıyoruz. Onu el bebek gül bebek büyütüyoruz.

"ANNE SICAKLIĞI ARIYOR"

Yoda'nın sosyal bir yapıya sahip olduğunu ve evdeki hayvanlarıyla güçlü bağlar kurduğunu söyleyen Denli, şöyle konuştu:

İnsanlara alışık çünkü bakımını yapabilmemiz için bize izin vermesi gerekiyordu. Evdeki kedi ve köpeğimle büyüyor; onları annesi sanıyor. Köpeğim saatlerce yalayıp, koynunda uyutuyor. Yoda, anne sıcaklığı aradığı için onlara sığınıyor. Kliniğe gidip geliyor ama stres yaşamaması için çoğunlukla evde bakıyoruz. Şu an çok mutlu.

"YABAN HAYVANLARI CİDDİ HASTALIKLAR TAŞIYABİLİYOR"

Ayrıca yasa dışı yaban hayvanı sahiplenmenin hem hayvan hem insan sağlığı için risk oluşturduğunu vurgulayan Denli, şu sözleri kullandı: