Batman'da sulama kanalından akan su ve çamur, yolu kapattı

Batman-Bismil Devlet Yolu’nun Diktepe mevkiindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının geçtiği bölgede, çökme meydana geldi.

Çökmeyle birlikte akan su ve çamur, yolun her iki yönünü ulaşıma kapattı.

TRAFİK AKIŞI BAŞKA GÜZERGAHTAN SAĞLANDI

Bunun üzerine bölgede tedbir alınıp, trafik akışı alternatif güzergah olan Batman Güney Çevre Yolu'ndan sağlandı.

DSİ Şube Müdürlüğü ekipleri, sulama kanalındaki arıza nedeniyle yaşanan taşkının önüne geçmek için bölgede onarım çalışmalarına başlarken, Karayolları Batman Şube Şefliği ekipleri de taşan suyun yönünü menfeze aktarıp yol üzerindeki temizlik çalışmalarını sürdürdü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Yolun kısa sürede kontrollü olarak yeniden ulaşıma açılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu sözler kullanıldı: