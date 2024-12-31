İHA
Bayburt'ta bir vatandaşın atıyla kurduğu dostluk hayran bıraktı.
Arabadan sahibinin seslenmesiyle dörtnala koşan at, sahibine sevgisini ve sadakatini bu şekilde gösteriyor.
Atının yanına geliş anlarını sosyal medya hesabından paylaşan vatandaşın videosu çok beğenildi, binlerce yorum yapıldı.
SAHİBİNİN SESİNE KAYITSIZ KALAMIYOR
İlhan Dursun'un atıyla kurduğu dostluk herkesi hayran bıraktı. Atına gözü gibi bakan, sevgisiyle yetiştiren Dursun, atına "Baboş" diye sesleniyor.
Sahibinin sesini duyan at ise, dörtnala doludizgin koşarak Dursun'un yanına geliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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