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İHA

Bayburt’un yüksek kesimlerindeki yaylalar, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Yüksek kesimlere yağan karla birlikte il genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düştü.

Soğuk havanın etkisine giren kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışının aralıklarla birkaç gün daha etkili olacağı tahmin ediliyor.

YAYLADAN GÖÇ BAŞLADI

Bayburt’un yüksek kesimlerindeki yaylalar serin havası, soğuk su kaynakları ve verimli otlaklarıyla her yıl çok sayıda göçer aileyi misafir ediyor.

Yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için yaylalara çıkan göçerler, yılın yaklaşık 5 ayını 2 bin rakımlı yaylalarda geçiriyor.

Genellikle bitki çeşitliliğinin zengin olduğu alanları tercih eden göçerler, doğayla iç içe bir yaşam sürerek hayvanlarının besin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Koyunlarını dağlarda otlatan göçerler, karın yağmasıyla birlikte köylere doğru geri dönüş göçüne başladılar.