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Bazı şehirlerde sağanak ve dolu etkili oldu

Bazı şehirlerde sağanak ve dolu etkili oldu Mayıs ayının gelmesine rağmen, bugün pek çok ilde kış havası hakim oldu. Trafik aksadı, baskınlar yaşandı, trafik tıkandı, sis yaşandı.