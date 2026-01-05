Bazı insanlar otel odasının kapısına bardak asıyor: İşte sebebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otel konaklamalarında güvenlik genellikle kilit, kartlı sistem ya da kasa gibi önlemlerle sınırlı sanılsa da, bazı deneyimli gezginler çok daha basit ve etkili yöntemlere başvuruyor.

Son dönemde yeniden gündeme gelen bu alışkanlıklardan biri de odaya girildiğinde kapı koluna bir bardak asmak.

İlk bakışta alışılmadık hatta gereksiz gibi görünen bu küçük detay, aslında gece boyunca olası risklere karşı ekstra bir uyarı sistemi görevi görüyor.

OTEL ODASINDA BARDAKLA GÜVENLİK ÖNLEMİ

Seyahat eden bazı kişiler, odaya yerleştikten sonra kapı koluna bir kahve fincanı ya da bardak asmayı tercih ediyor.

Kapı dışarıdan açılmaya çalışıldığında bardak düşerek ses çıkarıyor. Bu ses, içerideki kişiyi anında uyarabileceği gibi, sabah kontrol edildiğinde gece boyunca odaya izinsiz bir giriş olup olmadığı konusunda da ipucu veriyor.

Kulplu bir fincan varsa kapı koluna asmak yeterli oluyor. Eğer bardakta kulp yoksa, kapı kolunun üst kısmına dengeli bir şekilde yerleştirilebilir.

Kapı kolu aşağı doğru bastırıldığında bardak düşüyor ve beklenen uyarı etkisini yaratıyor.

Özellikle tek başına seyahat edenler için bu küçük önlem, geceleri daha rahat uyumaya yardımcı olabiliyor.