Rizeliler Handüzü'nde kayak merkezi istiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yaz aylarında doğa turizmi ile dikkat çeken Rize, kış turizmi için de büyük bir potansiyele sahip.

Güneysu ilçesine bağlı 1800 rakımlı deniz manzaralı Handüzü Yaylası, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Yüksek rakımı sayesinde hem yayla havası hem de deniz manzarasını aynı anda sunan Handüzü Yaylası'nda, sislerin arasından görünen Karadeniz ile karla kaplanan ormanlar seyirlik görüntüler oluşturdu.

HANDÜZÜ'NDE TESİS TALEBİ

Kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreye ulaştığı yaylada buluşan sporcular, manzara eşliğinde doğal pistte kayak yapıp, doğanın keyfini çıkardı.

Sporcu grubu ayrıca 'Kayak tesisi istiyoruz' yazılı pankart taşıyarak, yaylada kayak tesisi talebinde bulundu. Çocukların da eşlik ettiği kayak etkinliğinde renkli görüntüler oluştu.

"BURASININ KAYAĞA ÇOK UYGUN BİR DOĞASI VAR"

Sporculardan Barış Benli, "Burası çok güzel. Yaklaşık 1,5 metrenin üzerinde kar var. Burada kayak tesisi istiyoruz. Burasının kayağa çok uygun bir doğası var. Hiçbir yerde kar yokken, burada 1 ay önce 70-80 santimetre kar vardı.

Burası, kent merkezine çok yakın bir yer. Yaklaşık 45-50 dakikada burada geliniyor. Kayak yapmak şu anda zor oluyor. Kayaklarımızı bağlayıp aşağıya iniyor, kar motorlarıyla bizi yeniden yukarı çıkarıyorlar. Bu durum çok zor olduğu için burada bir tesis yapılmasını istiyoruz." dedi.

"YUKARIYA TEKRAR ÇIKMAZ ZOR"

Mine Korkmaz ise "Çok uzağa gideceğime evimin hemen yanında 'Handüzü var' dedim ve kaymayı denemek için buraya geldim. Handüzü beklentimi fazlasıyla karşıladı. Burada teleferik ve teleski yok. Yukarıya tekrar çıkmaz zor. Burada bir teleferik olmasını istiyorum." diye konuştu.

"BİR KAYAK TESİSİ İSTİYORUM"

Süreyya Bayraktar da "2 senedir kayak yapıyorum. Genelde şehir dışına çıkmak zorunda kalıyorum. Burası kayak için mükemmel bir yer. Ben Handüzü Yaylası'nda bir kayak tesisi istiyorum. Rize'de çok geç kalınmış bir yatırım. Şu ana kadar olması gerekiyordu. Rize'nin yaz turizmi çok iyi ama asıl kış turizmi de bir o kadar iyi olabilir." dedi.