Belçika’dan gelen klasik otomobil tutkunları Bayburt’ta

Belçika’dan yola çıkan klasik otomobil tutkunları, Türkiye turu kapsamında Bayburt’un doğal ve turistik mekanlarını gezdi.

BAKSI MÜZESİ ZİYARETİ VE ŞEHİR TURU

Turistler, Baksı Müzesi’ni ziyaret ederek araçlarını sergiledi. Ardından şehir merkezinde tur atarak kentin tarihi ve kültürel dokusunu keşfettiler.

CİRİT GÖSTERİSİ VE ATA SPORU TANITILDI

Kentte yüzyıllardır yaşatılan ata sporu ciriti izlemek için Köprücü Çiftliği’ne giden ziyaretçiler, gösterinin heyecanına ortak oldu. Çiftlik sahibi ve Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, misafirlere cirit gösterisi sunduklarını belirterek, yöresel lezzetler pestil ve kömenin de ikram edildiğini söyledi.

ERZİNCAN'A YOLCULUK

Cirit gösterisinin ardından ziyaretçiler, tur programının devamı için Erzincan’a hareket etti. Köprücü, 28 kişilik turist kafilesini kentte ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.