Beyaz sirkeyi mutfağınızın o alanlarında sakın kullanmayın! Çok büyük zararı var... Beyaz sirke evinizi temizlemeniz için kullanacağınız ideal bir ürün ancak mutfağın bazı alanlarında denemek, faydadan çok zarar verebilir.

Beyaz sirkenin faydaları saymakla bitmiyor. Kanseri önleyen ve siğillerin tedavisinde kullanılan beyaz sirke, güneş lekelerini de ortadan kaldırıyor.

Yaraların hızla iyileşmesini sağlayan beyaz sirke, saç derisinde ortaya çıkan ve herkesin kabusu olan kepek sorununu da kökten çözüyor.

Vücut ve cilt için faydalı olan beyaz sirke, evdeki bazı eşyaların temizliğinde de öncü rol oynuyor.

Yüzey temizliğinde kullanılan ve ortamdaki kötü enerjiyi de emen beyaz sirkeyi mutfakta kullanırken dikkatli olmanız gerekiyor.

Beyaz sirke, bazı eşyaları temizlemek yerine zarar verebilir ve sevdiğiniz ürünlerle vedalaşmak zorunda kalabilirsiniz.

Paslanmaz çelik, mumlu ahşap üzerinde kullanırken aman dikkat!

1. Paslanmaz çelik, kauçuk ve mumlu ahşap gibi bazı metalleri aşındaran beyaz sirke, renklerini kaybetmesine de neden olabilir.

2. Bulaşık makinesinin de beyaz sirke ile temizlenmesi önerilmiyor. Beyaz sirkenin aşındırıcı olması, paslanmaz çeliği aşındırabilir.

3. Ayrıca mat ve rengi solmuş görünmesine neden olabilir. Ayrıca zamanla kauçuk contaları aşındırarak sızıntılara yol açabilir.

4. Mutfakta kullandığınız bıçakların da sirkeyle yıkanması zarar verebiliyor. Mutfaklarınız körelebilir. Mutfakta kullandığınız bıçakları ılık suyla yıkamanız yeterli olacaktır.

5. Yine mutfak parkelerini sirkeyle temizlemek oldukça sakıncalı. Sirkenin asidik yapısı nedeniyle gerçek ahşaptan yapılmış yüzeylerde renk solmasına veya leke oluşmasına neden olabilir.