Bilecik'te yakaladıkları dev sazanları yeniden suya bıraktılar

Bilecik Pelitözü Gölpark'ta kamp kuran Kerim Çelikbilek, Ertan Güney ve Hasan Hüseyin Karabulut, sabah karşı oltalarındaki çan sesiyle uyandı.

Her birinin oltasına kiloları 8-9 ve 13 kilogram ağırlığında 3 adet pullu sazan vurdu.

HERKES TUTTUKLARI BALIKLARI GERİ SALSIN"

Oltalarına takılan dev pullu sazanları uzun uğraşlar sonunda kıyıya çekebilen üçlü, ardından sevdikleri ve bol bol fotoğraf çekindikleri balıkları yeniden suya bıraktılar.

13 kiloluk dev pullu sazanı tutan Kerim Çelikbilek, şunları söyledi:

Salı gününden bugüne Pelitözü Gölpark'ta kamp kuruyoruz. Bursa İnegöl'den Ertan ve Kütahya'dan Hasan arkadaşlarımızla birlikte 3 gün biraz bizim için zor geçti. Dün gece bizim için çok güzeldi ve 3 tana pullu sazan tuttuk. Bu balıkları çıkararak ardından suya yeniden saldık.



Buraya balık tutmaya gelen arkadaşlarımız tutukları balıkları götürmesinler. Herkes tutukları balıkları geri salsın. Çünkü bizim göledimizde balık yetişmiyor. Kendi anaç balıklarımız var, bunları tutup fotoğraf ve video çekinip tekrar salıyoruz. Bizim tek amacımız buraya gelen herkesten tek ricamız tuttuğumuz balıkları lütfen geri salın ki gelecek nesillere de balıklar ulaşsın, tek isteğimiz bu.

"BİZ AVLARINA SAYGI GÖSTEREN KİŞİLERİZ"

Ertan Güney ise, "3 adet balığımız var. İlk balık 70 santim 9 kilo civarı, ikinci balığımız 8 kilo civarında ve son balığımız 13 kilo civarı geldi. Bunları suyuna kavuşturduk. Biz avlarına saygı gösteren kişileriz." dedi.

"KANCA BALIĞIN AĞZINDA KALIP ONA ZARAR VEREBİLİYOR"

13 kiloluk dev pullu sazanı tutan Kerim Çelikbilek son olarak balıkları göletten nasıl çıkardıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı: