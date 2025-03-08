Bilimden sanata kadar tarihi değiştiren kadınlar

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Dünya tarihi ve sosyal hayat, kadınlar için her zaman zorlayıcı olmuştur.

Bunun için tarihe ve bu tarihi değiştiren kadınlara bir göz atmakta yarar var.

Bilimden sanata, siyasetten toplumsal hareketlere kadar farklı alanlarda etki bırakan bu kadınların sayılarını artırmak mümkün.

KRALİÇE KLEOPATRA

Mısır’ın son Helenistik kraliçesi olan Kleopatra, sadece güzelliğiyle değil aynı zamanda zekası ve siyasi dehasıyla da tanınır.

Roma imparatorluğuyla kurduğu siyasi ilişkiler, Mısır’ın bağımsızlığını koruma çabaları ve halkıyla kurduğu bağ sayesinde tarihin en etkili kadın liderlerinden biri oldu.

JEANNE D'ARC

Orta Çağ Fransa’sında, Yüzyıl Savaşları esnasında Fransız ordusuna liderlik eden Jeanne D'arc, cesareti ve inancıyla tarih yazdı.

19 yaşında idam edilmesine rağmen ardında büyük bir miras bıraktı ve 1920'de azize ilan edildi.

HÜRREM SULTAN

Sultan Süleyman'ın nikahlı karısı Hürrem Sultan, 1500-1558 yılları arasında yaşadı. Ukrayna'ya yapılan akınlardan sonra İstanbul'a getirilerek saraya alınan Anastasia'nın adı Hürrem olarak değiştirildi. Devlet işlerinde etkin rol oynayarak Osmanlı İmparatorluğu'nda 'Kadınlar saltanatı' denilen devri başlattı. Entrikaları, zekası, cesareti, ihtiraslarıyla ün salmış bir Hanım Sultan oldu.

MARIE CURIE

Marie Curie, radyoaktivite alanındaki çalışmalarıyla Nobel Ödülü kazanan ilk kadın ve tarihte iki farklı dalda Nobel kazanan ilk kişi oldu.

Bilim dünyasındaki çalışmaları bugün hala önemini korumakta ve milyonlarca insana ilham veriyor.

Marie Curie’nin ölüm yıl dönümü sebebiyle laboratuvar çalışmaları sırasında kullandığı defterinin fotoğraflarını paylaştı. Yapılan açıklamada, defterin hala "radyasyon saçtığı" ifade edildi.

FRIDA KAHLO

Meksikalı ressam Frida Kahlo, hayatı boyunca geçirdiği hastalıklara ve kazalara rağmen sanatının gücünü kullanarak acılarını resimlerine yansıttı.

Kadın hakları ve sosyal adalet konularında da önemli bir figür olmuş ve dünya çapında ilham kaynağı olmuştur.

ROSA PARKS

1955 yılında bir otobüs koltuğundan kalkmayarak Amerikan sivil haklar hareketini tetikleyen Rosa Parks, şiddetsiz direnişin en büyük sembollerinden biri haline geldi.

Cesareti ve kararlılığı, tüm dünyada özgürlük ve eşitlik mücadelesinin önemli bir parçası oldu.

HALİDE EDİB ADIVAR

Kurtuluş Savaşı döneminde hem yazılarıyla hem de aktif olarak mücadeleye katılımıyla tanınan Halide Edib Adıvar, edebiyatı ve fikirleriyle tüm Türkiye’ye ilham oldu.

“Ateşten Gömlek” ve “Vurun Kahpeye” gibi romanlarıyla, bağımsızlık mücadelesini edebiyata taşıyan öncü isimlerden biriydi.

FLORENCE NIGHTINGALE

Florence Nightingale, 1820-1910 arasında yaşadı. Modern hemşireliğin kurucusu oldu. Ayrıca İtalyanca, Fransızca ve İngilizce öğrendi. Savaşın zor koşullarında, gece gündüz demeden yaralılara baktığı için askerler ona “Lambalı Kadın” adını verdi. Savaştan sonra da Londra'da hemşirelik okulu açtı.

SABİHA GÖKÇEN

Dünyanın ilk kadın savaş pilotu olan Sabiha Gökçen, cesareti ve yeteneğiyle havacılık tarihine geçmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı olarak yetişen Gökçen, yaptığı görevlerle sadece Türkiye'de değil dünya çapında bir ilki başardı.

INDIRA GANDHI

Indira Gandhi, 1917-1984 yılları arasında yaşadı.Hindistan'da 2 defa başbakanlık yaptı. Hindistan tarihindeki tek kadın başbakan olan Gandhi, ayrıca en uzun süre görev yapan ikinci başbakan oldu. 1984'te Sih koruması tarafından suikaste kurban gitti.