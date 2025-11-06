Bir Avuç Derneği’nden Nijerya’ya bir kalıcı eser daha

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi olan Nijerya, yoğun nüfusuna rağmen ciddi insani krizlerle karşı karşıya.

Ülkenin petrol rezervlerine rağmen gelir dağılımındaki adaletsizlik ve ekonomik sıkıntılar halkın büyük bir kısmını etkilerken, yerel çatışmalar da milyonlarca insanı evsiz bırakıyor.

Kuraklık ve ekonomik durgunluk, gıda güvenliğini tehdit eden başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Bu durum, Nijerya’yı uluslararası yardım kuruluşlarının öncelikli odağı hâline getiriyor.

Bu kapsamda Bir Avuç İnsani Yardım Derneği de, mağdur Nijeryalı yetim çocuklar için yaklaşık 8 ay önce başlattığı medrese ve yetimhane projelerini tamamlayarak hizmete açtı.

Projeler sayesinde çocuklar sadece güvenli bir barınak bulmakla kalmadı, aynı zamanda düzenli beslenme, sağlık hizmetleri ve eğitim olanaklarından da faydalanabilecekleri bir yuvaya kavuştu.

8 AYDA TAMAMLANDI

Bir Avuç Yardım Derneği, 8 ay önce inşaatına başladığı Adem Efe Medresesi ve Ali Koçyiğit Yetimhanesi’nin açılışını; dernek gönüllüleri Beyza Huri Aydın, Merve Öztürk ve Ayşe Yetişen ile dernek başkanı Münir Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirerek Nijerya’ya önemli ve kalıcı eserler kazandırdı. Açılışın ardından Nijeryalı çocuklara kıyafet dağıtıldı ve yemek ikramında bulunuldu.

MASTERCHEF BEYZA HURİ DE ORADAYDI

Dernek, bunun yanında gıda, kurban ve yetim sponsorluğu gibi projelerle Nijerya’daki ihtiyaç sahiplerini farklı yönlerden destekledi.

MasterChef Beyza Huri, kazanların başına geçti ve bizzat kendi elleriyle Nijeryalı çocuklara yemek ikramı hazırladı.

Yemeğin ardından Merve Öztürk de kurban etlerini muhtaç aileler için tek tek pay etti.

Sonrasında ise gönüllüler, erzak dağıtımı ile ailelerin aylık mutfak giderleri için de gıda yardımı gerçekleştirildi.

"BURADAKİ ŞARTLAR GERÇEKTEN ZOR"

Nijerya’ya ilk defa giden Beyza Huri, gözlemlerini, “Bu benim ilk Afrika ziyaretim; nasip bugüneymiş. Gerçekten burada olmaktan çok mutluyum.” cümleleriyle özetledi ve devam etti:

“Çocuklarla zaman geçiriyoruz, hayatlarının nasıl geçtiğini görüyoruz. Buradaki şartlar gerçekten çok zor. Şu an çocukları mutlu ettik, ikramlar dağıttık, beraber vakit geçirdik. Ama gördüğünüz gibi, yetimhanemizden önce kaldıkları yer çok zor bir ortam.

Buna vesile olduğu için hem Bir Avuç Derneği’ne hem de bağışçılarına çok teşekkürler. İnşallah bu hizmetler artarak devam eder.”

"GELECEK BURADA İNŞA EDİLECEK"

Kurdele kesiminin ardından açıklamalarda bulunan Merve Öztürk ise Nijerya’daki yetim çocuklar için yapılan hizmetleri şöyle sıraladı:

“Çok güzel bir yetimhanemizin açılışı için buradayız. Çocuklarımızın geleceğini inşa edebilmek için bu yetimhane, hayırseverlerin bağışları ve Bir Avuç Derneği’nin gayretiyle oluşturuldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, teşekkürler.”

BİR AVUÇ İYİLİK İÇİN

Bir Avuç Derneği, Nijerya’nın yanı sıra 12 farklı mazlum coğrafyada da yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Dernek aracılığıyla projelere destek olmak isteyen hayırseverler, resmi web sitesi üzerinden ya da +90 501 359 94 35 numaralı WhatsApp hattından iletişime geçerek bağış yapabiliyor.