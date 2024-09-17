Bisikletiyle dünyayı gezen Hollandalı genç Manisa'da Bisikletiyle çeşitli ülkeleri gezen 21 yaşındaki Hollandalı Bart Alta, Manisa'nın Demirci ilçesinde mola verdi.

AA & Ensonhaber

Edirne üzerinden Türkiye’ye giriş yapan Alta, Demirci ilçesine vardığında yol yorgunluğunu atmak için bir kahvehanede mola verdi. Burada Türk kahvesi, çay ve pideyi tatma fırsatı bulan gezgin, Türkiye’nin lezzetleri karşısında hayranlığını dile getirdi.

15 MAYIS'TA YOLA ÇIKTI, 6 ÜLKEYİ GEZDİ

Dünyayı keşfetmeyi hedeflediğini belirten üniversite öğrencisi Alta, şimdiye kadar tam 3 bin 845 kilometre pedal çevirdiğini paylaştı. 15 Mayıs'ta Hollanda'dan yola çıktığını anlatan Alta, yolculuğu boyunca Almanya, Çekya, Avusturya, Slovenya, Bosna Hersek ve Yunanistan’ı ziyaret ettiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DEN OLDUKÇA ETKİLENDİM"

Türkiye'nin güzelliklerinden oldukça etkilendiğini ifade eden Alta, Mersin’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçip turunu orada tamamladıktan sonra hava yoluyla ülkesine döneceğini belirtti. Demirci'deki gezisini tamamlayan Alta, ardından Uşak yönüne doğru yoluna devam etti.