Bitki köklerine dökmek yetiyor, salyangoz derdinden kurtarıyor

Yaz aylarında çiçek açan bahçeler, sebze tarlaları ve balkon saksıları göz alıcı bir renkliliğe bürünürken bitkileri istila eden böcekler oldukça can sıkıcıdır.

Bu böcekler arasında yer alan ancak ilk başta zararsız gibi görünen salyangozlar aslında bahçelerin en sinsi düşmanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Bu noktada salyangozları bahçenizden uzaklaştırmak için uygulayacağınız bu yöntem meğer bitkilerinizi bu istilacı böceğin zararlarından koruyormuş.

DİPLERE SERPMEK YETİYOR

Nemli ve gölgeli alanlarda hızla çoğalan salyangozlar, başta domates, marul, salatalık ve çilek olmak üzere pek çok bitkiye ciddi zarar veriyor.

Bildiğiniz tüm kimyasal yöntemleri unutturacak bu yöntemde bitkilerinizin köküne serpeceğiniz bazalt unu bitkilerinizi salyangoz istilasından kurtulmanızı sağlayacak.

Bu ince, beyaz toz mikroskobik keskin yapısıyla salyangozların bitkiye ulaşmasını fiziksel olarak engeller. Sadece onları durdurmakla kalmaz, aynı zamanda içerdiği kalsiyum, silika, magnezyum gibi mineraller sayesinde toprağın yapısını iyileştirir ve bitki direncini artırır.

Kuru havalarda, salyangozlara karşı koruma sağlamak için bazalt unu, bitkilerin çevresine eşit şekilde serpilerek 5 ila 10 santimetre genişliğinde bir bariyer oluşturulabilir. Bu doğal yöntem, zararlıları bitkilerden uzak tutmada oldukça etkilidir.

Ancak yağışlı havalardan sonra nem nedeniyle etkinliği azalabileceğinden, bariyerin yeniden uygulanması tavsiye edilir. Uygulama sırasında koruyucu gözlük, maske ve uzun kollu giysiler kullanmak, ince tozun solunum yoluyla alınmasını ve ciltle temasını önlemek açısından önem taşır.