Bitlis semalarında Lemmon kuyruklu yıldızı heyecanı

Uzun süredir kapalı havanın ardından gökyüzünün açılması, Bitlisli gökyüzü tutkunlarını sevindirdi. Doğa gözlemcisi, astrofotoğrafçı ve Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Bitlis Temsilcisi Dr. Cihan Önen, profesyonel ekipmanlar, teleskop ve dürbünler kullanarak Lemmon kuyruklu yıldızını gözlemledi.

PROFESYONEL EKİPMANLARLA GÖZLEM

Daha önce Atlas kuyruklu yıldızını da görüntüleyen Dr. Önen, Lemmon kuyruklu yıldızının Bitlis semalarındaki yolculuğunu kayıt altına aldı. Çıplak gözle görülmesi mümkün olmayan yıldız, yalnızca özel ekipmanlarla izlenebildi. Bu nadir gök olayı, doğaseverlerde büyük heyecan yarattı.

"GÖKYÜZÜ DE SU ALTI KADAR BÜYÜLEYİCİ"

Gözlem sonrası açıklama yapan Dr. Önen, uzayın derinliklerinin su altı kadar gizemli ve etkileyici olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Nasıl ki su altı kendi sessiz ve gizemli dünyasıyla insanı içine çekiyorsa, gökyüzü de aynı şekilde sınırsızlığı ve ihtişamıyla büyülüyor.”