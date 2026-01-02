Silecekleri sıfırlamanın yöntemi: İlk günkü gibi silecek...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Silecekleriniz eskisi kadar iyi silmiyorsa, endişelenmeyin...

Yağışlı ve zorlu hava koşullarında net görüş sağlamak, güvenli sürüşün temel şartlarından biridir.

Ancak sileceklerin cam üzerinde iz bırakması, suyu tam temizlememesi veya sesli çalışması sürüş konforunu ve güvenliği olumsuz etkiler.

Pek çok sürücü bu sorunun nedenini bilmediği için gereksiz masraflar yapabilir.

Oysa bazı basit kontroller ve bakımlar sayesinde sileceklerin performansı önemli ölçüde iyileştirilebilir.

SİLECEK İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Silecek lastikleri zamanla toz, yağ ve yol kalıntılarıyla kaplanır. Nemli bir bez veya hafif sabunlu suyla lastikleri silmek, geçici de olsa performansı artırabilir.

Sadece silecekler değil, cam yüzeyi de önemlidir. Camda kalan yağ tabakası sileceklerin kaymasına neden olabilir. Cam temizleyici ürünlerle detaylı bir temizlik yapılmalıdır.

Musluk suyu veya düşük kaliteli cam suları, camda kireç ve iz bırakabilir. Mevsime uygun, kaliteli cam suyu kullanmak silecek performansını artırır.

Silecek kolları zamanla eğilebilir. Cama eşit basınç uygulamayan silecekler iyi silmez. Gözle kontrol ederek eğrilik varsa düzeltilmelidir.

Tüm işlemlere rağmen sorun devam ediyorsa, silecek lastiklerinin ömrü dolmuş olabilir.