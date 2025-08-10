Bitlis'te Nemrut Kalderası'nı kolluk kuvvetleri koruyor

Nemrut Kalderası, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındırıyor.
Kaldera, kamp tutkunlarının, doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor.
Nemrut Krater Gölü'nün çevresini, ormanlık alanları drone'la tarayan jandarma ekipleri, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin kontrollerini yapıyor, bilgilendirmelerde bulunuyor.
"MÜKEMMELİYET ÖDÜLÜ" ALDI
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, yeşil ve mavi renkteki gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
MANGAL YAKMAK YASAK
Mangal yakmanın, ateşli piknik yapma faaliyetlerinin, bölgedeki ayıların elle beslenmesinin yasaklandığı kalderada yapılan denetimler, ziyaretçiler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.
BÖLGE TURİZMİNE DESTEK VERİYOR
Hollanda'dan gelen Salih Çemberlitaş, kalderanın doğal güzellikleriyle bölgede turizmin gelişmesine katkı sunduğunu söyledi.
ALANDA DENETİM YAPILMASI GÜVENİ ARTIRIYOR
Ekolojik dengenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirten Çemberlitaş, şunları kaydetti:
Fırsat buldukça burayı ziyaret ediyorum. Daha önce alanda piknik ateşi yakılıyordu. Yere atılan çöpler doğayı kirletiyordu. Jandarma, kalderanın girişinde denetim yaptı. Kimlik kontrolünden geçtik. Alanda uyarıcı levhalar yerleştirilmiş. Alınan önlemleri anlamlı bulduk. Ziyaretçilerin güvenli bir şekilde alanı gezmeleri sağlanıyor. Herkesi buradaki güzellikleri görmeye davet ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim.