Bitlis'te Nemrut Kalderası'nı kolluk kuvvetleri koruyor

Nemrut Kalderası, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındırıyor.

Kaldera, kamp tutkunlarının, doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Nemrut Krater Gölü'nün çevresini, ormanlık alanları drone'la tarayan jandarma ekipleri, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin kontrollerini yapıyor, bilgilendirmelerde bulunuyor.

"MÜKEMMELİYET ÖDÜLÜ" ALDI

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, yeşil ve mavi renkteki gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

MANGAL YAKMAK YASAK

Mangal yakmanın, ateşli piknik yapma faaliyetlerinin, bölgedeki ayıların elle beslenmesinin yasaklandığı kalderada yapılan denetimler, ziyaretçiler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

BÖLGE TURİZMİNE DESTEK VERİYOR

Hollanda'dan gelen Salih Çemberlitaş, kalderanın doğal güzellikleriyle bölgede turizmin gelişmesine katkı sunduğunu söyledi.

ALANDA DENETİM YAPILMASI GÜVENİ ARTIRIYOR

Ekolojik dengenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirten Çemberlitaş, şunları kaydetti: