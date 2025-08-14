Bitlis'teki düğünde çekilen görüntüler gündem oldu

Aşiret düğünleri sık sık haberlere konu oluyor.

Bunun nedeni ise düğünde takılan takılar.

Davullar zurnalar eşliğince halaylar çekilirken bir yandan da gelinin başına paralar saçılıyor, damadın boynuna halka halka para kümeleri geçiriliyor, gelinlerin kolları altından görünmez oluyor.

Düğün sonunda ise balya balya paralar sayılıyor.

BİTLİS'TE AŞİRET DÜĞÜNÜ

İşte bu görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Bitlis'te gerçekleşen bir düğünde bu kez sadece gelin ve damat değil, aile üyeleri de paraya boğuldu.

Paradan yapılan kordonlar, gelin ve ailesinin boynuna takıldı.

"LİDYALILAR BULDU BİTLİSLİLER TAKIYOR"

Para kümelerinden neredeyse yüzü kapanan aile üyelerinin o halde halay çektiği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyaya yansıdı.

"Lidyalılar parayı buldu, Bitlisliler takıyor." ifadesiyle paylaşılan görüntüler, gündeme oturdu.