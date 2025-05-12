BM: İklim değişikliği 2050'ye kadar 80 milyonu daha açlığa itebilir

AA

Dünya üzerinde gıdaya erişiminde sorun yaşayan insanların sayısında artış yaşanacağı endişesi taşınıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, iklim değişikliğinin, 2050'ye kadar 80 milyon kişiyi daha açlığa itebileceğini bildirdi.

Türk, X'ten yaptığı paylaşımda, dünya genelinde her 10 kişiden 1'inin açlık yaşadığını kaydetti.

Türk, bunun, gıda eksikliğiyle ilgili olmadığını, gıdayı erişilemez, karşılanamaz ve sürdürülemez hale getiren sistemlerle ilgili olduğunu vurguladı.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

Türk, "Eşitlik, sürdürülebilirlik ve insan hakları üzerine kurulu gıda ve arazi kullanım sistemlerine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.