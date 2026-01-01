Bodrum ve Milas'ta yeni yılın ilk gününde deniz keyfi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da, 1 Ocak’ta hava sıcaklığı 7 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece olarak ölçüldü.

Soğuk havaya rağmen denize giren vatandaşlar, yeni yılın ilk gününde denizin keyfini çıkardı.

BAZILARI DA YÜRÜYÜŞ YAPTI

Sahilde bulunan bazı vatandaşlar manzaranın keyfini çıkarırken, bazıları da yürüyüş yaparak günü değerlendirdi.

"YENİ YILA GÜZEL BAŞLIYORUZ"

2010 yılından bu yana her yıl 1 Ocak’ta geleneksel olarak denize girdiklerini belirten Ali Top, "Suya girdikten sonra insanın bir şeylerden arındığını hissediyoruz," dedi.

Sporculardan Melih Aya ise "Her yıl 1 Ocak günü saat 13.00’te denize girerek enerjimizi yükseltiyoruz. Yeni yıla güzel başlıyoruz, yılın da güzel geçmesini diliyoruz.” diye konuştu.