Un yok, irmik yok: Bu helva kardan yapılıyor... Bitlis'in Hizan ilçesindeki vatandaşlar, 3 bin 200 rakımdaki Karlıtepe'den getirilen kar ile pekmezi karıştırarak "karsambaç" tatlısını hazırlıyor.

Göster Hızlı Özet Hizan ilçesinde vatandaşlar, Karlıtepe'den getirilen kar ve pekmezle karsambaç tatlısı yapıyor.

Bu doğal tatlı, kışın sertleşen karın üzerine dökülen üzüm pekmezi ile hazırlanıyor.

Tatlı, misafirlere ikram ediliyor ve yüzyıllardır tüketiliyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Bu tatlı, kar ile yapılıyor... "Kış helvası" olarak bilinen tatlıda ne un ne irmik bulunuyor. Bitlis'in Hizan ilçesindeki vatandaşlar, 3 bin 200 rakımdaki Karlıtepe'den getirilen kar ile pekmezi karıştırarak "karsambaç" tatlısını hazırlıyor. Havaların ısınmasıyla ülkenin birçok bölgesinde bahar yaşanırken Hizan'daki vatandaşlar, yaklaşık 4 metre kar bulunan Karlıtepe mevkisine giderek kar ve pekmez karışımıyla hazırladıkları karsambaç tatlısını tüketiyor. Tepede kışın tipi nedeniyle sertleşen karı kaşıklarla tabaklara doldurarak üzerine Hizan'da üretilen üzüm pekmezini döken vatandaşlar, doğal dondurma olarak bilenen bu tatlıyı yüzyıllardır tüketiyor. Bu tatlı köye gelen misafirlere ikram ediliyor. Yaşam Haberleri Bodrum ve Milas'ta yeni yılın ilk gününde deniz keyfi

