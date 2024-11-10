Bodrum'a kruvaziyer akını: 118 bin 83 yabancı turist geldi

DHA

Türkiye, cennet koylarıyla yaz turizminin yine en önemli adresi oldu.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum kruvaziyer turizminde bu yıl rekor sayıda yolcu ağırlayarak 2024 sezonunu kapattı.

BODRUM'A 98 KURUVAZİYER

Bu yıl toplam 98 kruvaziyeri ağırlayan Bodrum, 118 bin 84 turiste ev sahipliği yaptı. Ayrıca Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi, 722 feribot seferi ile de 138 bin 851 feribot yolcusunun uğrak noktası oldu.

Yıl boyunca daha önce Bodrum'u ziyaret etmemiş 10 gemiyi ağırlayan liman, 7 Nisan 2024'te Silver Spirit yolcu gemisi ile açtığı sezonu, yine aynı geminin ziyareti ile 8 Kasım 2024 günü tamamladı.

Öte yandan, Bodrum'a 2025 yılı için şimdiden 121 kruvaziyer seferinin planlandığı belirtildi.