Bodrum'da yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sıcaklar kol gezmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü kentte, sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girdi.

SAHİLLERDE YOĞUNLUK

Yalıçiftlik sahilinde yoğunluğun meydana geldiği plajda 7'den 77'ye birçok kişi keyifli anlar yaşadı.

Öte yandan Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde de yoğunluk yaşandı.

"YÜZDE 100 DOLULUK VAR"

Yüksek sezon döneminde hareketliliğin olduğunu ifade eden turizmci Zeynel Kılıç, "Bu sene özellikle yüksek sezon dediğimiz temmuz-ağustos döneminde Bodrum genelinde yüzde 100 doluluk var.

Bununla birlikte havalar da sıcak ama nem yok. Bu noktada da gelen misafirlerimiz sıcak havadan rahatsız olmuyor ise de yine saat 13.00 ve 16.00 arası dikkat etmek gerekiyor" dedi.