Boğulma vakalarında en büyük sebep, aşırı güven

Antalya'da deniz polisi ekipleri, turizm sezonunun yoğunluğu nedeniyle deniz güvenliği için 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Gemi trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yüzme şamandıralarını aşanlar can güvenliğini tehlikeye atarken, olası kazalarda deniz polisi, en geç 3 dakikada olay yerine ulaşarak müdahale ediyor.

'YÜZME ALANLARININ DIŞINA ÇIKMAYIN' UYARISI

Arama ve kurtarma çalışmalarında bot, drone ve radar destekli taramalarla kayıp kişiler kısa sürede tespit ediliyor.

Boğulma vakalarının büyük kısmı, denize aşırı güvenen kişilerde görülürken, ekipler vatandaşları yüzme alanlarının dışına çıkmamaları konusunda uyarıyor.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİ BİRİNCİ VAZİFEMİZ"

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Uğur Arı, Antalya'nın önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Antalya'mız, denizlere açılan önemli bir nokta. Bu doğrultuda, su altında ve üstünde alanında uzman arkadaşlarımızla birlikte, sezonun yoğunluğu da göz önünde bulundurularak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Günlük devriyelerimiz mevcut. Deniz polisi olarak vatandaşlarımızın denizde hem can hem de mal güvenliği açısından önlem almak birinci vazifemiz.

"3 DAKİKA İÇİNDE OLAY YERİNE ULAŞIYORUZ"

Vatandaşları tehlikeli durumlara karşı sık sık uyardıklarını belirten Başkomiser Arı, şu ifadeleri kullandı.

Karşılaştığımız en önemli sorunlardan biri, bazı vatandaşlarımızın yüzme şamandıralarının dışına çıkarak, hatta gemi trafiğinin olduğu, sahilden oldukça uzak bölgelere kadar yüzmeleri ve böylece can güvenliklerini ciddi şekilde tehlikeye atmaları. 24 saat esasına göre görev yapıyoruz.



Bizim işimizin en önemli yanlarından biri, saniyelerle yarışıyor olmamız. İhbarın gelmesinin ardından 3 dakika içinde olay yerine ulaşmış oluyoruz. Dümen suyunun olduğu bölgelerde, deniz araçlarının hızla seyretmesi nedeniyle ciddi kazalar yaşanabiliyor.

"KENDİNE FAZLA GÜVENENLERDE BOĞULMA VAKALARI GÖRÜYORUZ"

Olumsuz durumlarda botlarla tarama faaliyetleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Arı, şöyle konuştu: