Bolluk ve bereketin anahtarı: Cüzdanınıza bir parça koyun…

Cüzdan, sadece nakit ve kartların saklandığı bir eşya değil.

Birçok gelenekte bolluk bilincinin enerjik yansıması olarak görülüyor.

Bazı inanışlar, cüzdada taşınan bazı nesnelerin ve yapılan ritüellerin, paranın akışını olumlu yönde etkileyebileceğini belirtiyor.

İşte bolluk ve bereket getirdiğine inanılan o yöntem:

BEREKET VE POZİTİF ENERJİYİ ÇEKİYOR

Eski halk inanışlarına göre, tarçın tatlılık ve bereketi, karabiber ise negatif enerjiden arınmayı simgeliyor.

Bu iki baharatı küçük bir kese içinde cüzdanınızda taşımak, hem enerjiyi yükseltiyor hem de cüzdana giren parayı bereketlendiriyor.

Ancak baharatları doğrudan cüzdana atmayın. Bunun yerine küçük bir kese veya folyoya sararak taşıyabilirsiniz.