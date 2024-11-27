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Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği

Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Gölcük Tabiat Parkı, beyaz örtüsüyle seyrine doyulmaz bir manzara ortaya çıkardı.