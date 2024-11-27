DHA
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Tabiat parkında kar kalınlığı, yaklaşık 50 santimetreye kadar ulaştı.
VATANDAŞLAR HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Yılın her mevsimi tatilcilerin ilgi odağı olan Gölcük’ün karla kaplı çam ormanlarının göl ile bütünleşmesi eşsiz manzaralar oluşturdu.
Soğuk havaya rağmen tabiat parkına gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp iskele üzerinde fotoğraf çekti.
KAR TOPU OYNADILAR: ORTAYA EĞLENCELİ ANLAR ÇIKTI
Bazı tatilciler de göl kenarındaki karla kaplı alanlarda kar topu oynayarak eğlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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