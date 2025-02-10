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DHA

Yılın her mevsimi tatilcilerin uğrak noktası olan Gölcük Tabiat Parkı son günlerde etkili olan yağışla birlikte karla kaplandı.

Gölcük’te kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaşırken, çam ormanı beyaz örtüyle kaplandı.

KAR MANZARASI EŞLİĞİNDE YÜRÜYÜŞ

Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle parktaki gölün yüzeyi tamamen buz tuttu.

Tatilciler, karla kaplı çam ormanıyla çevrili tabiat parkının eşsiz manzarası eşliğinde yürüyüş yaptı.