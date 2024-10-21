DHA
Meteoroloji'nin uyarıları ardından Bolu’nun yüksek kesimlerinde hafta sonu kar yağışı etkili oldu.
Yağışla birlikte 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları da karla kaplandı.
Kar kalınlığı bölgede 10 santimetreyi aştı.
AĞAÇLAR BEYAZ ÖRTÜSÜNÜ GİYDİ
Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte bölgedeki ağaçlar da buz tuttu.
Karla kaplanan onlarca metre yüksekliğindeki çam ağaçları, güzel görüntüler oluşturdu. Ormanlar drone'la görüntülendi.
Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış