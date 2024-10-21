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Bolu Köroğlu Dağları'ndan kartpostallık manzaralar

Bolu Köroğlu Dağları'ndan kartpostallık manzaralar Son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları beyaz örtüyle kaplandı ve ortaya seyrine doyulmaz manzaralar çıktı.