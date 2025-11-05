Bolu Mengen'de sonbahar güzelliği

- Bolu Mengen'de sonbaharla birlikte ormanlar sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarına büründü.
- Ormanlardaki meşe, kayın ve gürgen ağaçlarının yapraklarının renk değiştirmesi ilgi çekti.
- Bu renk cümbüşü drone ile kaydedildi.
Bolu Mengen'de sonbahar...
Mengen ilçesindeki yüksek kesimlerde bulunan ormanlardaki meşe, kayın ve gürgen ağaçlarının yapraklarının renk değiştirmesi, doğa tutkunlarının ilgisini çeken bir tabloya dönüştü.
RENK CÜMBÜŞÜ
Bölgede oluşan sonbaharla birlikte oluşan renk cümbüşü drone'la görüntülendi.