Bolu Mengen'de sonbahar güzelliği

Mengen ilçesinde sonbaharın gelişiyle birlikte sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarına bürünen ormanlar, drone'la görüntülendi.

Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 12:00
  • Bolu Mengen'de sonbaharla birlikte ormanlar sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarına büründü.
  • Ormanlardaki meşe, kayın ve gürgen ağaçlarının yapraklarının renk değiştirmesi ilgi çekti.
  • Bu renk cümbüşü drone ile kaydedildi.

Mengen ilçesindeki yüksek kesimlerde bulunan ormanlardaki meşe, kayın ve gürgen ağaçlarının yapraklarının renk değiştirmesi, doğa tutkunlarının ilgisini çeken bir tabloya dönüştü.

RENK CÜMBÜŞÜ

Bölgede oluşan sonbaharla birlikte oluşan renk cümbüşü drone'la görüntülendi. 

