Bolu'da eksi 10 derecede buz gibi suya girdi

Bolu Dağı'nda günlerdir kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı da sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

Tatil için kente gelen ve Bolu Dağı bölgesinde bir otelde konaklayan Eren Biri, soğuk havaya aldırış etmeden havuza girdi.

"TAVSİYE EDİYORUM"

Soğuk suyla temasın ilk anda zorlayıcı olduğunu ancak bunun sağlıklı bir yöntem olduğunu ifade eden Eren Biri, şunları söyledi: