Bolu'da karlı ormanda yürüyen kızılgeyik kameraya yakalandı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde karla kaplanan ormanlık alanda yürüyen kızılgeyik, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Doğasever Sefa Eskioğlu, ormanda gezinti yaptığı esnada karşılaştığı geyiği cep telefonuyla görüntüledi.
Görüntülerde, karlı ormanda yürüyen ve böğüren kızılgeyiğin çevreyi dikkatle dinlediği belli oluyor.
ÇİFTLEŞME DÖNEMLERİ
Kızılgeyiklerin özellikle çiftleşme dönemlerinde böğürme sesleriyle bölge hakimiyetini belirlediğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, yaban hayatının zarar görmemesi için karşılaşılan hayvanların korkutulmadan ve müdahale edilmeden izlenebileceğini kaydetti.