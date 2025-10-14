Bolu'da karlı ormanda yürüyen kızılgeyik kameraya yakalandı Yaban hayatı, Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerince yakından takip ediliyor. Nesli tükenmek üzere olan hayvanlar da fotokapanlara takılıyor. Ancak bu kez bir fotoğrafçı, Bolu'daki kızılgeyiği yakından görüntülemeyi başardı.