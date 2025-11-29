Bolu’da kayıp hayvanlar drone yardımı ile bulundu

- Bolu Mengen'de kaybolan 30 küçükbaş hayvan, drone destekli arama çalışmasıyla bulundu.
- Mengen Orman İşletme Müdürlüğü, Tuncay Meriç'in bildirmesi üzerine drone ile arama başlattı.
- Ormanlık alanda tespit edilen hayvanlar, ekipler tarafından kısa sürede sahibine teslim edildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bolu’nun Mengen ilçesinde teknoloji hayvancılık alanında da kullanılıyor.
Orman İşletme Müdürlüğüne başvuran Tuncay Meriç, bir gün önce köy çevresinde otlayan 30 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirdi.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Bunun üzerine harekete geçen işletme ekipleri, geniş bir alanda drone yardımıyla arama çalışması başlattı.
Havadan yapılan taramalarda kayıp sürünün ormanlık alan içinde olduğu tespit edildi.
HAYVANLAR BULUNDU
Drone görüntülerinin yönlendirmesiyle bölgeye giden ekipler, hayvanlara kısa sürede ulaştı.
Kayıp 30 küçükbaş hayvan tutanakla sahibine teslim edildi.