AA

Bolu'da Sağlık Mahallesi Belde Sokak'ta iş yeri bulunan 28 yaşındaki Pelin Fidandalar, sipariş almak üzere müşterilerin yanına gittiği sırada kasadaki ekranın kablosunu takan çalışan soda şişesini yere düşürdü.

Beton zemine çarpan şişe fırlayarak Fidandalar'ın kafasına çarptı.

HASTANELİK OLDU

Çarpmanın etkisiyle baş dönmesi yaşayan Fidandalar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Fidandalar, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"ALLAH'IN SEVDİĞİ KULUYMUŞUM Kİ UCUZ ATLATTIM"

Pelin Fidandalar, olayın ardından panik atak geçirdiğini söyleyerek şu cümleleri kurdu:

“Akşam saat 20.30, 21.00 civarı falandı, bizim bilgisayarda sıkıntı vardı. Bilgisayar hocamız bilgisayarı kurmaya geldiler. Ben de o esnada dışarıda misafirlerim vardı. Mutfakta çay demliyordum. Bir şey içer misiniz diye dışarıya çıkarken soda şişesi düşüyor. Sonra ben de patlama sesine kafamı çevirince kafama denk geldi. O anlık bir panik atak geçirdim. Hani o darbenin etkisiyle. Sonra ambulans falan geldi, inanmadılar başta hemşireler falan, hani başka bir olay olduğuna yönelik. Sonra kamera kayıtlarını gösterince onlar bile şaşırdı. Hastaneye gittim, ağrı kesici falan vurdular. Röntgen temiz çıktı çok şükür. Gözetim altında durdum. İyiyim, kırık, çizik yok. Sağlam kurtuldum. Çok kötü bir olaydı. Sonrasında gülerek izlemeye başladım. Artık trajikomik olmuş gerçekten. Bir yandan da kötü oldu ama çok şükür kazasız belasız atlattım, sıkıntısız atlattım. Çoğu kişi yazıyor işte bedduamı falan aldın. Vallahi bedduadan değil. Zaten beddua olsa daha kötü durumda olurdum. Allah'ın sevdiği kuluymuşum ki ucuz atlattım. Çok iyiyim yani çok şükür. Bayağı tuhaf bir olay oldu bizim için”